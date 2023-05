Ucraina: "Cnn", fonti Usa ammettono danneggiamento sistema difesa Patriot a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il danneggiamento e la possibile distruzione di un complesso di difesa aerea Patriot, dal costo di 1,1 miliardi di dollari ciascuno, rappresenta un duro colpo per la difesa aerea ucraina: Kiev dispone infatti di due soli complessi Patriot, uno fornito dagli Stati Uniti e il secondo congiuntamente da Germania e Paesi Bassi. Ciascuno dei due complessi è composto di almeno sei componenti, che includono generatori, un sistema radar, una stazione di controllo, antenne e batterie per il lancio di missili intercettori. La "Cnn" ricorda che gli Stati Uniti avevano impiegato dieci settimane per addestrare militari ucraini all'impiego e alla manutenzione del sistema antiaereo. (Was)