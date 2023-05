Berlusconi: Tajani, è in forma, abbiamo parlato di politica e Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ho trovato in forma, operativo. Abbiamo parlato fino ad adesso, un'ora e mezza, di politica, di Forza Italia". Lo ha affermato il ministro degli esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti all'uscita dal San Raffaele di Milano, dove si è recato questa sera in visita al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "È pieno di idee - ha proseguito Tajani -, scrive e lavora. Abbiamo parlato a lungo di politica estera, di quello che fa il governo, non ha mai smesso di lavorare, è un leone, non avevamo dubbi da questo punto di vista. Lo trovo in una convalescenza assolutamente positiva. Da quando sono entrato fino ad adesso ha sempre parlato lui, e ci siamo confrontati su tante questioni, documenti, carte. Abbiamo lavorato". Riguardo alle tempistiche sulle dimissioni, Tajani ha poi aggiunto che "bisogna parlare coi medici di questo, non tocca a me dirlo". "Mi auguro torni a casa il prima possibile - ha concluso Tajani -, ma è importante che la convalescenza sia fatta nel modo migliore per tutelare la sua salute. Lo aspettiamo il prima possibile ma oggi abbiamo fatto una riunione operativa, quindi tutto bene, sono molto soddisfatto. È la prima volta che lo vedo di persona. Abbiamo fatto tanti collegamenti via telefono e via video però oggi l'ho trovato veramente in forma, sono stato contento di riabbracciarlo e di riparlare di politica con lui, la nostra guida. Forza Italia ha bisogno di una guida. Meloni e Salvini l'altro giorno hanno detto quello che vi sto dicendo io: è migliorato, e ogni volta che lo sento lo sento più in forma". (Rem)