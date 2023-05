Istruzione: ministero, nessun cambio di logo in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle "critiche pretestuose di alcuni esponenti dell’opposizione e alle erronee ricostruzioni di alcune testate giornalistiche" il ministero dell’Istruzione e del merito precisa che "non è stato effettuato alcun cambio del logo ufficiale del ministero, che rimane invariato. Quella pubblicata oggi è una grafica creata per i canali social, il cui utilizzo sarà temporaneo, fino al prossimo 22 maggio, e limitato a due soli eventi che vedono la partecipazione del ministero". "Quanto alle fantasiose interpretazioni che rimanderebbero a iconografie di epoche passate, si tratta di insinuazioni ingiuriose, impossibili da commentare", si legge ancora nella nota. (Com)