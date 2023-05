Ucraina: Macron, Consiglio d'Europa contribuisca a creazione di "centri di salute mentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia vuole che il Consiglio d'Europa contribuisca alla creazione di un centinaio di "centri d salute mentale" in Ucraina. Propongo di lanciare un grande progetto affinché la Banca di sviluppo "possa al più presto intervenire e sostenere l'installazione di un centinaio di centri di salute mentale in Ucraina", ha detto il presidente Emmanuel Macron intervenendo in apertura del Consiglio in corso a Reykjavik. L'obiettivo è quello di aiutare la popolazione ad affrontare i traumi della guerra in corso. (Frp)