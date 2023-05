Ue: Macron, su migranti voglio cooperare con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di voler "cooperare con il governo dell'Italia" nella gestione dei flussi migratori. Non bisogna sottostimare il fatto che l'Italia, "come Paese di primo arrivo, subisce oggi una pressione molto forte" e non la si può lasciare "sola", ha detto Macron a "France Television" a margine del Consiglio dell'Europa in corso a Reykjavik. "Dobbiamo quindi costruire delle soluzioni comuni appunto per evitare questi arrivi" ha aggiunto il capo dello Stato. "Dobbiamo poter accogliere quelli che vengono dai Paesi in guerra, dobbiamo poter prevenire i movimenti lottando contro i traffici", ha continuato il presidente francese. "Ma c'è bisogno di solidarietà europea e di efficacia alle nostre frontiere comuni e quindi per questo bisogna lavorare con l'Italia" ha detto il presidente.(Frp)