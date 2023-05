Imprese: Thyssenkrupp, il consiglio di sorveglianza approva le dimissioni dell'Ad Merz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di sorveglianza del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha approvato la richiesta di dimissioni presentata dall'amministratore delegato, Martina Merz. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che a guidare il gruppo come prossimo Ad sarà, dal primo giugno, Miguel Angel Lopez Borrego. Il dirigente ha ottenuto un contratto con durata triennale, fino alla fine del maggio del 2026. Merz era divenuta Ad di Thyssenkrupp nell'ottobre del 2019, prima donna a ricoprire tale incarico nella storia dell'azienda. L'Ad avrebbe dovuto rimanere in carica fino alla scadenza del mandato, nel marzo del 2028. Tuttavia, il 24 aprile scorso, Merz ha presentato la richiesta di dimissioni anticipate con effetto dal primo giugno prossimo, ora approvata dal consiglio di sorveglianza. La decisione ha fatto seguito alle accese critiche rivolte all'Ad dagi azionisti e dai sindacati, contrari ai suoi piani per rendere indipendente la divisione acciaio di Thyssenkrupp. Dal primo gennaio del 2022, Lopez Borrego è amministratore delegato ad interim di Norma Group, controllata del conglomerato che produce tecnologie di connessione. (Geb)