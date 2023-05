Paraguay: presidente eletto Santiago Pena critica condizioni Ue su accordo Mercosur (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ripresa dei colloqui tra i rappresentanti dei due blocchi, lo scorso 8 marzo, il direttore dei servizi, investimenti, proprietà intellettuale e appalti pubblici nella Direzione generale del commercio della Commissione Ue, Rupert Schlegelmilch, capo negoziatore per Bruxelles, ha presentato ai partner Mercosur il documento addizionale sull'ambiente, in cui l'Europa chiede un impegno contro la deforestazione come condizione per concludere l'accordo. (segue) (Brb)