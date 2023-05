Paraguay: presidente eletto Santiago Pena critica condizioni Ue su accordo Mercosur (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, firmato nel 2019, non è ancora in vigore perché dipende da una serie di misure, tra cui l'approvazione del testo da parte dei parlamenti di tutti i Paesi coinvolti. Alcuni Paesi, tra cui Francia e Germania, hanno posto il veto all'approvazione in aperta polemica con l'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e le sue politiche ambientali. L'elezione di Lula da Silva, che ha fatto della tutela ambientale una delle sue bandiere politiche, ha accelerato i negoziati. Tuttavia anche il governo Lula mostra resistenze rispetto ad assumere nuovi impegni. Complessivamente, tra le misure previste dall'accordo vi sono la rimozione dei dazi all'importazione del 91 per cento dei prodotti che l'Unione europea esporta nel Mercosur in un periodo di dieci anni e, in direzione opposta, l'eliminazione dei dazi sul 92 per cento dei prodotti che il Mercosur esporta verso l'Unione europea, sempre in un periodo di dieci anni. (Brb)