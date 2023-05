Regno Unito: Sunak, Ue deve lavorare insieme per contrastare immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve contrastare l'immigrazione clandestina. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak durante il suo discorso al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik. "Il caso morale per l'azione è chiaro", ha detto Sunak, spiegando: "L'immigrazione illegale strumentalizza le persone più vulnerabili, rischia di tagliare fuori coloro che hanno un vero motivo per fare richiesta d'asilo e mette a dura prova la fiducia che i nostri cittadini hanno non solo nei nostri fardelli domestici ma nel sistema internazionale". Concludendo il suo discorso, Sunak afferma: "Dobbiamo fare di più per cooperare oltre i confini e attraverso le giurisdizioni per porre fine alla migrazione clandestina". (Rel)