Consiglio d'Europa: Scholz, mantenere ponti con un'altra Russia, un'altra Bielorussia

- Il Consiglio d'Europa deve “mantenere i ponti con i rappresentanti di un'altra Russia, un'altra Bielorussia”, diverse da quelle governate dal presidente Vladimir Putin e dal leader Aleksandr Lukashenko. L'obiettivo è preservare “la prospettiva di un futuro democratico e in pace per entrambe i Paesi, non importa quanto improbabile oggi possa sembrarci”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'intervento che ha tenuto ieri all'apertura del quarto vertice del Consiglio d'Europa, in corso a Reykjavik. Il capo del governo federale ha aggiunto che l'organizzazione internazionale può svolgere un ruolo importante nella persecuzione degli autori dei crimini di guerra commessi dalla Russia durante l'invasione dell'Ucraina, nonché nella registrazione dei danni che le forze di Mosca hanno causato al Paese aggredito. Il Consiglio d'Europa ha espulso la Russia dai propri membri a seguito della guerra che ha mosso contro l'ex repubblica sovietica. Nel caso della Bielorussia, l'organizzazione internazionale ha sospeso i rapporti con il Paese per l'appoggio che ha fornito alla Russia nell'invasione dell'Ucraina. (Geb)