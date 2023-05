Brasile-Paraguay: Lula riceve presidente eletto Santiago Pena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'occasione sono stati passati in rassegna alcuni dei punti principali dell'agenda bilaterale, come la cooperazione nell'ambito della gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu, l'accordo di libero commercio tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur), oltre che la collaborazione in progetti infrastrutturali comuni e nella lotta alla criminalità internazionale. In America Latina, il Paraguay ospita la più grande comunità brasiliana residente all'estero, con oltre 245.000 persone. Il Brasile è il principale partner commerciale del Paraguay ed è la principale fonte di investimenti esteri diretti nel paese vicino (904 milioni di dollari). Nel 2022, il commercio bilaterale tra i due paesi ha raggiunto un valore record di 7,15 miliardi di dollari, con un aumento del 7,8 per cento rispetto all'anno precedente. (Brb)