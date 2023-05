Paraguay: presidente eletto Santiago Pena critica condizioni Ue su accordo Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 11 maggio il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, nel corso di un'audizione alla commissione per le relazioni estere del Senato, aveva affermato che l'Ue sta mostrando un orientamento molto protezionista nelle trattative per la conclusione dell'accordo commerciale con il Mercosur. Vieira ha criticato in particolare il protocollo aggiuntivo presentato dall'Ue per poter procedere con l'approvazione del trattato. "A inizio maggio l'Unione europea ha presentato il documento aggiuntivo al trattato che consideriamo estremamente duro e difficile, creando una serie di barriere e possibilità, comprese le ritorsioni e sanzioni, sulla base di una normativa ambientale europea estremamente rigida e complessa per la verifica. Questo potrebbe causare enormi perdite", affermava. (segue) (Brb)