Usa: Biden tornerà negli Stati Uniti subito dopo il G7 per continuare discussioni su tetto del debito

- Il presidente Usa, Joe Biden, tornerà negli Stati Uniti domenica prossima, subito dopo il vertice dei leader del G7 in programma dal 19 al 21 maggio a Hiroshima, in Giappone, per continuare le discussioni con i leader del Congresso e trovare un accordo che consenta di alzare il tetto del debito federale. Una fonte anonima ha confermato all’emittente “Nbc News” che Biden salterà le ultime due tappe del suo tour asiatico, che lo avrebbe portato anche in Papua Nuova Guinea e a Sydney, in Australia, in occasione del summit dei leader del formato Quad (Australia, Giappone, India e Stati Uniti), in programma per il 24 maggio. “Il presidente ha deciso di tornare già domenica, subito dopo il vertice del G7, per assicurarsi che il Congresso prenda i provvedimenti necessari per evitare un default questa estate”, ha detto la fonte, mentre è ancora in corso la riunione di oggi alla Casa Bianca tra il presidente e i leader del Congresso. (Was)