Usa: intrusione a casa del consigliere per la sicurezza nazionale, indagano i servizi segreti

- I servizi segreti statunitensi hanno avviato una indagine dopo che un uomo si è introdotto nella casa del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, circa due settimane fa, eludendo la sorveglianza degli agenti a guardia dell’abitazione. Fonti anonime hanno confermato al “Washington Post” che l’intruso sarebbe entrato nella casa intorno alle tre del mattino locali “alla fine di aprile”, e che Sullivan lo avrebbe affrontato, intimandogli di andarsene. Secondo le fonti, le autorità non avrebbero trovato segni di effrazione. L’abitazione è sorvegliata dai servizi segreti, ma gli agenti non si sarebbero accorti di nulla, rendendosi conto dell’intrusione solo dopo che Sullivan sarebbe uscito di casa, allertandoli. A quel punto, il responsabile si era già allontanato. L’intruso, secondo le fonti, sarebbe sembrato “ubriaco e confuso”, e al momento non ci sono prove che confermino una intenzione violenta nei confronti di Sullivan. (Was)