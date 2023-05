Paraguay-Venezuela: presidente eletto Pena, non imporremo condizioni per ripresa relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay non imporrà condizioni per ripristinare le relazioni con il Venezuela, ma questo non impedisce critiche per violazione dei diritti umani nel Paese. Lo ha detto il presidente eletto del Paraguay, Santiago Pena, al termine di un incontro con il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oggi a Brasilia. "Ristabilire i rapporti con il Venezuela è una decisione che ho annunciato prima delle elezioni. Abbiamo sempre avuto rapporti con il popolo venezuelano e lo recupereremo anche a livello istituzionale. Ma questo non ci impedisce di criticare la mancanza di rispetto dei diritti umani e il normale svolgimento delle elezioni. In ogni caso, non poniamo condizioni per ristabilire le relazioni", ha detto Pena. "Ho parlato telefonicamente con il presidente Maduro. Ho comunicato telefonicamente la mia decisione di riallacciare i rapporti e lavorare sul processo di integrazione dei nostri Paesi", ha concluso. (Brb)