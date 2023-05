Usa: presidente Camera su debito, Biden ha nominato due persone che lavoreranno direttamente con il mio staff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione odierna alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i leader del Congresso, in merito alla necessità di trovare un accordo per alzare il tetto del debito federale, ha consentito di “porre le basi per le future discussioni”. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, parlando con i giornalisti al termine della riunione. “Il presidente ha nominato due funzionari della sua amministrazione per avviare una interlocuzione diretta con i nostri staff, e trovo che sia stata una decisione produttiva da parte sua”, ha detto. (Was)