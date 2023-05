Brasile: governo si congratula per elezione direttrice generale Oim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano si congratula per la sua elezione della statunitense Amy Pope come direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Pope sarà la prima donna a ricoprire quella carica. "Il Brasile ribadisce la rilevanza dell'organizzazione come agenzia leader nell'area della migrazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Patto globale per la migrazione sicura, ordinata e regolare, a cui il Paese ha aderito lo scorso gennaio", si legge in una nota del ministero degli Esteri. "Il governo brasiliano ribadisce la volontà di continuare a lavorare in modo costruttivo con l'Oim, al fine di valorizzare il ruolo dell'organizzazione nella lotta alle cause economiche e sociali dei flussi migratori e nella promozione e tutela dei diritti umani di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status legale" prosegue la nota. "Augurando alla nuova direttrice generale il successo nel suo mandato, il governo brasiliano esprime il suo ampio riconoscimento all'uscente Antonio Vitorino, la cui dedizione e impegno negli ultimi cinque anni sono stati essenziali per le prestazioni dell'Organizzazione in tempi di grandi sfide", conclude la nota.(Brb)