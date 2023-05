Brasile: Brasilia ospiterà congresso internazionale sull'alimentazione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ospiterà il secondo Congresso internazionale sull'alimentazione scolastica, in programma dal 23 al 25 maggio, a Brasilia. L'evento riunirà più di 350 partecipanti provenienti dal Brasile e da altri 13 paesi dell'America latina. Rivolto a professionisti della nutrizione e dell'educazione, il congresso mira a creare uno spazio di dialogo e riflessione sulle sfide e le opportunità legate all'alimentazione scolastica, nonché per la presentazione di strategie e soluzioni che possono contribuire alla promozione di un'alimentazione sana e sostenibile nelle scuole. Il Congresso è organizzato dal Fondo nazionale per lo sviluppo dell'educazione del ministero dell'Istruzione, insieme all'Agenzia di cooperazione brasiliana del ministero degli Esteri e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), nell'ambito del progetto di alimentazione scolastica del Programma di cooperazione internazionale Brasile-Fao. (Brb)