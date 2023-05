© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico per il Diritto all'Abitare 2023-2026. Campidoglio, Sala delle Bandiere, Roma (ore 13)- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli presenta gli avvisi relativi ai progetti "Sementi", "Gli Anni Inversi" e "Capitale Futuro" promossi dall'Assemblea Capitolina. Saranno presenti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e consiglieri capitolini. Campidoglio, Sala del Carroccio, Roma (ore 12)- Conferenza stampa di presentazione dei progetti dell'amministrazione a supporto della comunità Lgbt+ e dei dati del Contact Center - Gay Help Line, in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia. Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora alle Pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, e la presidente Commissione Pari Opportunità, Michela Cicculli. Campidoglio, Sala della Protomoteca, Roma (ore 10) (segue) (Rer)