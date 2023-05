Ucraina: von der Leyen, Putin teme democrazia, non la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin non teme la Nato, ma la democrazia. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al quarto vertice dei capi di Stato del Consiglio d'Europa di Reykjavik. "È per fermare il progresso dell'Ucraina verso una vera democrazia che la Russia ha invaso. Non è la Nato che Putin teme, è la democrazia. Questa è la guerra dei valori. La Russia sta combattendo contro i valori che sono il segno distintivo dell'Europa, e l'Europa deve assumersi la responsabilità", ha detto citando le parole di Oleksandra Matviychuk, attivista ucraina leader del "Centro per le libertà civili", organizzazione per i diritti civili con sede a Kiev, premio Nobel per la pace 2022.(Beb)