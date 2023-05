Amministrative: Paita (Az-Iv), no ad ammucchiate, valuteremo città per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ballottaggi sono una partita a sé, quei 40 comuni in cui si voterà saranno il discrimine. Al secondo turno valuteremo città per città, tema per tema, candidato per candidato. L'alternativa alla destra non si costruisce con l'ammucchiata ma sui contenuti". Lo dice al "Tg2 Post" su Rai2 la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, secondo cui "non c'è stata una affermazione riconducibile al ruolo del governo da parte della destra, nemmeno un recupero del Partito democratico a sinistra: ogni città è un caso a sé stante. L'unico dato interessante riguarda il Movimento 5 stelle. Questo, dal mio punto di vista, significa che i cittadini non li vogliono ad amministrare le loro città. Gli esempi sono Roma e Torino", conclude. (Rin)