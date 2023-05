Spagna: Ayuso, Comunità di Madrid regione che crea più occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madrid è la regione in Spagna che crea più posti di lavoro, senza tasse proprie e che promuove la "cultura dello sforzo", in contrasto con coloro che hanno cercato di impoverirci con la cultura delle sovvenzioni e della dipendenza". Lo ha detto la presidente della Comunità di Madrid e candidata del Partito popolare (Pp), Isabel Diaz Ayuso, durante un passaggio della tribuna elettorale organizzata dall'emittente "Telemadrid". "Noi difendiamo la proprietà contro l'abusivismo e la sicurezza giuridica. E, naturalmente, siamo contro l'imposta patrimoniale di Sanchez", ha proseguito Ayuso, assicurando che Madrid "sarà la regione chiave in Europa". Nel suo discorso, la presidente Ayuso ha assicurato di proporre politiche basate sulla "difesa della libertà e della vita". "C'è sempre un ampio margine di miglioramento, ma nei prossimi anni Madrid crescerà di un milione di abitanti e le priorità saranno la casa e la piena occupazione", ha detto la candidata popolare. Ayuso ha poi evidenziato che il Pp ha abbassato le tasse per 17 anni e continuerà a farlo nella prossima legislatura ed ha promesso aiuti alle famiglie monoparentali e famiglie numerose. "Quasi la metà degli stipendi viene prelevata dal governo sotto forma di tasse", è l'accusa lanciata contro il governo nazionale di Pedro Sanchez. Ayuso ha poi criticato "l'ultrasinistra che punta il dito contro gli imprenditori" e che vuole "dividere la società".(Spm)