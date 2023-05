Ucraina: Zelensky, missili russi abbattuti questa notte "avrebbero causato morti sicure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 18 missili russi che le forze russe hanno lanciato questa notte contro l'Ucraina e che sono stati abbattuti "avrebbero causato morti sicure perché apparentemente erano impossibili da abbattere". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in videoconferenza ad una riunione del Consiglio d'Europa che si svolge a Reykjavik, in Islanda. "La Russia si è servita di missili balistici, missili da crociera, droni allo stesso tempo per rendere particolarmente difficile salvare vite (...) ma siamo riusciti a proteggere tutte le vite umane, tutti i missili sono stati abbattuti al 100 per cento", ha precisato il presidente, che ha definito questo risultato "storico". (Kiu)