Ucraina: Meloni, aggressione russa ha messo in discussione certezze su cui ci eravamo adagiati

- La brutale aggressione russa contro l’Ucraina ha messo in discussione molte certezze su cui c’eravamo adagiati. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik, in Islanda. “Il diritto degli Stati va difeso perché senza di esso non possiamo difendere il diritto degli uomini. Kiev sta difendendo i valori fondanti dell’Unione europea”, ha spiegato Meloni. “Se (l'Ucraina) fosse capitolata, oggi vivremmo in un mondo più insicuro. Non vivremmo una realtà di pace come racconta” una certa “propaganda cinica”. “Vivremmo in un mondo in cui alla forza del diritto si sostituirebbe il diritto del più forte”, ha continuato Meloni. (Res)