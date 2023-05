Ucraina: Zelensky, il successo dei militari ucraini è l'obiettivo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo dei militari ucraini è l'obiettivo comune di tutti i Paesi dell'Europa. E' quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenuto in videocollegamento al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik, in Islanda. "Noi nell'unità riusciamo a dare il 100 per cento in ogni campo quando abbiamo l'obiettivo di proteggere il nostro popolo e la nostra Europa", ha osservato Zelensky. "Ringrazio tutti coloro che stanno addestrando i nostri soldati. Il successo è l'obiettivo comune, grazie a tutti voi, a tutti coloro che aiutano", ha aggiunto il presidente, rivolgendosi ai leader dei Paesi partecipanti al summit. (Kiu)