Ucraina: Zelensky, abbiamo bisogno di più sistemi missilistici e caccia moderni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno di più sistemi missilistici e caccia moderni per proteggersi dagli attacchi russi. Ad affermarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha partecipato in videocollegamento al vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa a Reykjavik, in Islanda. Il presidente ha osservato che "affinché i risultati della nostra difesa antiaerea come quelli della notte scorsa", quando le forze di Kiev hanno abbattuto 18 missili russi di diversa tipologia, "siano la regola in tutto il Paese abbiamo bisogno di altri sistemi missilistici e abbiamo bisogno di caccia moderni". "Non dobbiamo lasciare nulla all'aggressore, il 100 per cento del successo è garantito dalle armi e dall'addestramento dei nostri soldati, e ringrazio chiunque rafforzi la nostra difesa", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. (Kiu)