- “Abbiamo messo in allerta il sistema della protezione e due plotoni dell’esercito sono pronti da Bologna a raggiungere qualunque località in qualunque ora della notte”. Lo ha chiarito il ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo a “Stasera Italia" su Rete4. “Tutto quello che è possibile fare in questa fase preventiva è stato fatto”, ha aggiunto. (Rin)