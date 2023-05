Usa: amministratore delegato di OpenAI al Congresso, da intelligenza artificiale rischi per il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale può determinare “rischi per il mondo così come lo conosciamo”. Lo ha detto Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla ricerca sull’intelligenza artificiale, responsabile dello sviluppo di ChatGpt, prototipo di chatbot specializzato sul dialogo uomo-macchina, durante una audizione al Congresso. Durante il suo intervento, Altman ha sottolineato la necessità di una regolamentazione adeguata, suggerendo anche la creazione di una agenzia governativa in grado di fissare standard per il settore dell’intelligenza artificiale, minimizzando così i rischi per la sicurezza dei cittadini. Tra questi, l’amministratore delegato ha incluso quelli relativi alla disinformazione o alla “manipolazione sentimentale” delle persone. Durante l’audizione, Altman ha anche riconosciuto che si potrebbe arrivare ad un punto in cui l’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per indicare i bersagli di attacchi effettuati con droni o altri veicoli a pilotaggio remoto. “Se qualcosa dovesse andare storto in questo campo, le conseguenze potrebbero essere serie”, ha detto, aggiungendo che la sua società continuerà a rendere disponibile la tecnologia con un approccio che darà alle istituzioni tempo sufficiente per capire i potenziali rischi, adottando le soluzioni necessarie. (Was)