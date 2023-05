Usa: Camera, democratici presentano risoluzione per espellere il repubblicano George Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Robert Garcia ha presentato una risoluzione tesa ad espellere il collega repubblicano George Santos, recentemente incriminato sulla base di 13 capi di accusa per frode, appropriazione indebita di fondi pubblici e per aver mentito al Congresso in merito ai suoi guadagni e alle sue attività finanziarie. I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno tempo fino a giovedì per organizzare il voto, anche se la loro maggioranza rende improbabile l’approvazione della proposta. Nonostante ciò, nelle ultime settimane diversi esponenti del Partito repubblicano si sono espressi a favore delle dimissioni di Santos, da mesi al centro di aspre polemiche per aver mentito sui suoi trascorsi professionali e sulle sue attività finanziarie, prima di entrare in politica. (Was)