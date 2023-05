Usa: Casa Bianca, Biden andrà al G7 ma sta rivalutando il resto del viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, partirà domani come da programma per recarsi in Giappone, in occasione del summit dei leader del G7 in programma dal 19 al 21 maggio a Hiroshima. Lo ha confermato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tuttavia, stiamo valutando se riprogrammare la restante parte del suo viaggio”, ha aggiunto, alla luce dell’incertezza che ancora caratterizza le discussioni tra la Casa Bianca e i leader del Congresso sul rialzo del tetto al debito federale. “Al momento è molto difficile anticipare qualsiasi cosa: dobbiamo essere molto prudenti e responsabili, e per questo il presidente sta rivalutando il resto del suo viaggio”, ha detto Kirby. Biden, che dovrebbe incontrare a momenti i leader del Congresso per trovare un accordo che consenta di evitare un default questa estate, dovrebbe rimanere in Giappone fino al 21 maggio, per poi recarsi in Papua Nuova Guinea e infine a Sydney, in Australia, per partecipare al vertice del leader del formato Quad (Australia, Giappone, India e Stati Uniti), il 24 maggio. “Una decisione finale sarà presa molto presto, in base alla situazione”, ha aggiunto Kirby. (Was)