Università: fonti ministero, per Bernini diritto allo studio è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sin dall'inizio del suo mandato "ha fatto del diritto allo studio una delle priorità della sua azione. Avendo appreso del deposito di due interrogazioni relative agli alloggi universitari e consapevole della centralità del Parlamento - riferiscono fonti del ministero - ha deciso immediatamente di non sottrarsi al confronto e di rispondere nella prima finestra utile (il question time della Camera di domani alle 15), per illustrare le misure già adottate e quelle per il prossimo futuro". (Rin)