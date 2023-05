Covid: Buonguerrieri (Fd'I), concluso esame emendamenti su commissione inchiesta, in Aula il 22/5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro in commissione "è concluso e il provvedimento che istituisce una commissione di inchiesta sul Covid potrà andare in Aula regolarmente il 22, come già stabilito da tempo dalla conferenza dei Capigruppo". Lo ha detto Alice Buonguerrieri, di Fratelli d'Italia, relatrice del provvedimento in commissione Affari Sociali della Camera. Questa sera "abbiamo concluso le votazione degli emendamenti dell'opposizione. Entro la fine della settimana, al massimo entro venerdì, ci rivedremo per il voto al parere del relatore. Avevamo preso un impegno con gli italiani e quell'impegno lo abbiamo mantenuto. Porteremo il provvedimento in Aula nei tempi stabiliti, nonostante l'opposizione, a volte sterile, di qualche forza politica". La commissione "dovrà fare chiarezza sulle tante zone d'ombra durante la gestione della pandemia e far sapere quello che realmente è successo. Lo dobbiamo alle migliaia di vittime di quel periodo e alle loro famiglie", conclude. (Rin)