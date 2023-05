Sanità: Alparone, in Lombardia eccellenza ospedaliera e territorialità per far sentire anziani in sicurezza - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Per tutelare gli interessi di pensionati e anziani in Lombardia “sappiamo che abbiamo un’eccellenza ospedaliera, che dobbiamo investire su una territorialità, lo stiamo facendo con le risorse nostre e del Pnrr, attraverso una medicina che sappia rispondere al territorio, che faccia sentire gli anziani in sicurezza. Penso che sia l’obiettivo che dobbiamo costruire, anche figlio di quello che abbiamo vissuto”. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al bilancio Marco Alparone a margine della presentazione, al Salone del Risparmio a Milano, dell’Osservatorio Silver Economy Censis-Tendercapital 2023 “I longevi e il risparmio: valori e scelte”. (Video: Agenzia Nova) (Rem)