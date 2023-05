Sociale: Pd-Rf, approvata in Campidoglio mozione su legge del Dopo di noi su disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superare i limiti applicativi della Dgc 45/2020 e recepire le nuove indicazioni contenute all'interno della Delibera regionale 554/2021. È questo l'obiettivo della mozione discussa e approvata oggi in Aula Giulio Cesare che vede come prime firmataria Nella Converti (Pd) e Tiziana Biolghini (Rf), rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione Politiche sociali di Roma Capitale. Lo dichiarano, in una nota, la consigliera capitolina del Partito democratico, Nella Converti, e la consigliera capitolina di Roma futura, Tiziana Biolghini. "Con la mozione approvata oggi - spiegano Converti e Biolghini - vogliamo che la Legge del Durante e Dopo di noi, una legge di civiltà importantissima, porti finalmente i frutti tanto sperati. Durante le audizioni della commissione Politiche Sociali abbiamo capito cosa in questi anni non ha funzionato nella sua applicazione e in che modo questa amministrazione deve orientare la propria azione per non ricadere negli errori commessi in passato". Quella del Dopo di noi - prosegue la nota - a Roma è stata una gestazione difficile, complice, da un lato, la pandemia e, dall'altro, la complessità di applicazione dei progetti previsti dalla legge. La mozione approvata stabilisce quei principi che troveranno applicazione in una delibera di Giunta che dovrà delineare la nuova disciplina per l'organizzazione dei servizi e dei programmi previsti dalla Legge 112/2016. (segue) (Com)