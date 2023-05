Sociale: Pd-Rf, approvata in Campidoglio mozione su legge del Dopo di noi su disabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa città - affermano Converti e Biolghini - non può più aspettare ed è prioritaria una migliore organizzazione dei servizi e dei progetti del Durante e Dopo di noi. Non possiamo tollerare che migliaia di nostri concittadini e concittadine debbano rinunciare alla possibilità di una vita dignitosa e di qualità che sia rispettosa dei bisogni e soprattutto dei desideri di ognuno. Lo Statuto di Roma Capitale, all'articolo 2 comma 11, stabilisce che la nostra città - conforma le sue politiche alla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità -. Per questo oggi vogliamo rimettere al centro di ogni programma, progetto e intervento le persone con disabilità e le loro famiglie, riconoscendo il giusto spazio alla disabilità mentale, per troppo tempo lasciata ai margini del dibattito pubblico ed oggi, purtroppo, al centro di una vera e propria crisi socio-sanitaria". (segue) (Com)