Sociale: Pd-Rf, approvata in Campidoglio mozione su legge del Dopo di noi su disabili (4)

Altro punto nodale - spiega la nota - è quello della continuità assistenziale e dei fondi. "Ci siamo scontrati in questi anni con un sistema di risorse tutt'altro che stabile, che ha messo a repentaglio la continuità dei servizi. Tutto questo non è accettabile, le famiglie non possono reggere da sole il peso della cura, né servizi così fondamentali possono fermarsi davanti a strettoie burocratiche e vincoli contabili" dichiarano le consigliere. Tra i principi ispiratori della mozione, la costruzione di un sistema di risorse economico-finanziarie stabile attraverso un maggiore raccordo interistituzionale e ogni azione utile ad attuare la tanto necessaria e non ancora raggiunta integrazione socio-sanitaria. "Sperimenteremo il budget di salute in due municipi per strutturare un percorso sostenibile all'interno di tutti i territori. Questo richiede veramente un cambio di paradigma ed una comunicazione virtuosa tra tutti gli attori coinvolti, presupposto indispensabile per una progettazione armonica di tutti gli interventi a sostegno delle persone più fragili. Ma siamo consapevoli che accanto a questo sarà necessario uno sforzo in più da parte del Governo affinché le misure previste dalla Legge 112/2016 abbiano un maggiore finanziamento e possano rispondere a bisogni sempre crescenti". (segue)