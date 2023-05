Sociale: Pd-Rf, approvata in Campidoglio mozione su legge del Dopo di noi su disabili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione approvata oggi - prosegue la nota - è il frutto di una lunga consultazione ed elaborazione portata avanti per mesi all'interno delle audizioni della Commissione capitolina per le Politiche sociali cui hanno preso parte, nell'arco di diversi mesi, i servizi sociali e i referenti degli ambiti territoriali, gli uffici dipartimentali, l'assessorato, le consulte cittadine (per la disabilità e per la salute mentale) le consulte municipali, le Commissioni consiliari municipali, le famiglie, le Asl, i delegati del sindaco, il terzo settore e sindacati. "Abbiamo dato voce a tutte le realtà che nella nostra città si occupano del tema della disabilità con l'unico obiettivo di arrivare a delle proposte per superare le criticità che ci sono state rappresentate. Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a questo lavoro" concludono Converti e Biolghini. (Com)