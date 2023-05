Algeria-Arabia Saudita: raggiunto accordo per la creazione del Consiglio supremo di coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria e l'Arabia Saudita hanno raggiunto, oggi, un accordo per creare un Consiglio supremo di coordinamento, il cui obiettivo principale sarà rafforzare i canali di comunicazione e la cooperazione tra i due Paesi. Secondo un comunicato stampa del ministero degli Esteri algerino, l'iniziativa è stata intrapresa durante la quarta sessione del Comitato di consultazione politica algerino-saudita, svoltasi sotto la presidenza del ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, e alla presenza dell’omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah al Saud, a Gedda, nel Regno del Golfo. Secondo la stessa fonte, durante le consultazioni è stato evidenziato l'impegno delle due parti a intensificare gli sforzi per aumentare il volume degli scambi e degli investimenti bilaterali, nell'interesse dei due Paesi e in conformità con priorità da identificare nel prossimo futuro. Inoltre, le due parti hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi alla questione palestinese, sottolineando l'importanza di attuare i meccanismi approvati al vertice arabo in Algeria per mobilitare un maggiore sostegno a questa causa. Il ministero algerino ha fatto sapere che l’incontro è stato occasione per discutere anche di altre crisi, tra cui quelle in Sudan, Libia e nella regione del Maghreb, nonché delle sfide nella regione del Sahel e del Sahara a causa della crescente minaccia terroristica. I due ministri si sono detti soddisfatti per la convergenza delle posizioni mostrata, evidenziando la necessità di tradurla nei vari forum internazionali e regionali e di rafforzare il coordinamento regolare e a lungo termine tra le delegazioni dei due Paesi.(Ala)