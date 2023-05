Brasile: Lula al G7 in Giappone per parlare di Amazzonia, Ucraina ed energie non inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, partirà domani, 17 maggio, per il Giappone, dove parteciperà alla prossima riunione del G7, in agenda tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima. L'arrivo di Lula nel Paese orientale è previsto per venerdì 18 maggio. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, aveva invitato formalmente il presidente Lula lo scorso 6 aprile. L'ultima partecipazione del Brasile all'evento risale al 2008, durante il secondo mandato di Lula. Secondo l'agenda ufficiale divulgata dal governo, il Presidente Lula parteciperà a tutte e tre sessioni ufficiali di lavoro a Hiroshima. (segue) (Brb)