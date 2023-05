Brasile: Lula al G7 in Giappone per parlare di Amazzonia, Ucraina ed energie non inquinanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro bilaterale con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in visita a Brasilia la scorsa settimana, Lula aveva anticipato di partecipare al G7 per "discutere sulla tutela della foresta amazzonica, proporre alternative alla produzione di energia inquinante e dialogare dei negoziati per la fine della guerra in Ucraina". In occasione della conferma della partecipazione il ministero degli Esteri affermava che "il Brasile condivide i valori che accomunano i paesi del G7 – come il rafforzamento della democrazia, la modernizzazione economica e la protezione dell'ambiente e dei diritti umani – e mantiene un coordinamento permanente con i suoi membri su questioni dell'agenda internazionale, sia a livello bilaterale che all'interno del campo di applicazione del G20 e organizzazioni internazionali in cui interagiscono il Brasile e i membri del G7". (segue) (Brb)