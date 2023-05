Ucraina: Macron, messaggio del Consiglio dell'Europa è l'unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del summit del Consiglio dell'Europa a Reykjavik è "l'unità", la stessa già dimostrata escludendo la Russia dopo l'aggressione all'Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice. È anche un "messaggio di sostegno all'Ucraina", ha aggiunto il capo dello Stato, ricordando che il Consiglio dell'Europa "assicura la sicurezza democratica e giuridica" del continente. C'è anche la volontà di fare proposte per aiutare l'Ucraina, ecco perché la Francia propone" che la Banca del Consiglio dell'Europa "possa mobilitare i suoi finanziamenti per venire a sostegno del popolo ucraino", ha detto Macron, ricordando che tra le azioni ci sono quelle mirate alla "salute mentale" della popolazione in guerra. (Frp)