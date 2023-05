Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid, in corso interrogatorio Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è arrivato presso la sede della Polizia federale (Pf) di Brasilia per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta in cui è accusato di aver falsificato i certificati di vaccinazione contro la Covid-19 suoi, della moglie Michelle e della figlia di 12 anni. L'interrogatorio è iniziato prima delle 14 ora locale (le 19 in Italia). L'ex capo dello stato era stato intimato a deporre davanti alla Polizia federale (Pf) due settimane fa, subito dopo la diffusione dello scandalo. Nell'occasione tuttavia, i legali di Bolsonaro affermarono che l'ex presidente avrebbe testimoniato solo dopo aver avuto pieno accesso agli atti dell'indagine coordinata dalla Corte suprema. A seguito della richiesta dell'avvocato Fabio Wajngarten, il giudice, Alexandre de Moraes, ha accolto l'istanza mettendo a disposizione della difesa tutti i documenti dell'indagine. (segue) (Brb)