Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid, in corso interrogatorio Bolsonaro (2)

- Intanto le indagini vanno avanti. La Polizia ha avviato lunedì 8 maggio le perizie sui cellulari dell'ex presidente e del suo ex aiutante di campo e braccio destro, tenente colonnello Mauro Cid. I telefoni erano stati sequestrati ai due il 3 maggio. Le abitazioni del militare, dell'ex capo dello stato e di altri suoi collaboratori erano state perquisite alla ricerca di documenti sensibili. In tutto sedici mandati di perquisizione e sequestro e sei mandati di arresto preventivo erano stati notificati a Brasilia e Rio de Janeiro, nell'ambito dell'operazione Venire, costola nell'inchiesta sulle milizie digitali coordinata dalla Corte suprema. A Bolsonaro è stato anche sequestrato il passaporto per impedirgli di lasciare il Paese. (segue) (Brb)