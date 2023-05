Ucraina: presidente tedesco Steinmeier, Zelensky può essere molto fiero di sé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, “può essere molto fiero di sé” per come sta difendendo il suo Paese dall'invasione della Russia. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Steinmeier ha sottolineato come, durante gli incontri che ha avuto con Zelensky a Kiev e a Berlino dopo l'inizio della guerra in Ucraina, l'omologo dell'ex repubblica sovietica gli abbia espresso “grande gratitudine” per gli aiuti, “non da ultimo militari”, inviati dalla Germania al suo Paese. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Zelensky “può essere molto fiero di sé e delle sue politiche, ma anche del suo popolo che sta resistendo tanto eroicamente all'aggressione russa”. Steinmeier ha aggiunto che Zelensky gli ha chiesto di proseguire con il sostegno all'Ucraina “nella sua lotta per la libertà”. Al riguardo, il presidente tedesco ha evidenziato che il suo Paese rimarrà al fianco dell'ex repubblica sovietica “per tutto il tempo necessario”. La Germania, ha continuato Steinmeier, è dopo gli Stati Uniti “il più grande sostenitore” dell'Ucraina. Tuttavia, per il presidente della Germania, “non si tratta soltanto della situazione militare” nel Paese invaso dalla Russia, ma anche di “opportunità concrete di cooperazione che risultano dall'intensità dello scambio e dai molti contatti diretti tra tedeschi e ucraini”. (Geb)