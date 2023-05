Italia-Usa: il cinema italiano celebrato all’ambasciata a Washington durante il JxJ Jewish Film and Music Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Washington e JxJ Dc Jewish Film and Music Festival hanno organizzato un evento di celebrazione della cinematografia italiana, in occasione della proiezione del film del produttore e regista Giuseppe Piccioni "The shadow of the day" ("L'ombra del giorno"), uno dei due film italiani selezionati dal Festival del film e della musica ebraici in corso a Washington dall'11 al 21 maggio. L'altro film italiano al festival, si legge in una nota, è "Where life begins". Lo screening del lungometraggio, che racconta una storia d'amore e di coraggio nella Ascoli Piceno del 1938, durante le leggi razziali, è stato seguito da una conversazione con Giuseppe Piccioni, ospite del festival. "Film come ‘The shadow of the day’, che rievocano il passato e lo collegano al presente, sono fondamentali per gli spettatori per costruire una coscienza e rimanere vigili: attraverso storie così avvincenti, l'arte del cinema ci fornisce gli strumenti per illuminare un percorso di umanità e ci conduce, speriamo, verso un mondo migliore in cui non si ripetano gli orrori del passato", ha affermato l’ambasciatrice Mariangela Zappia, nel suo intervento di apertura. L'Italia è stata uno dei primi Paesi a commemorare il 27 gennaio come Giorno della memoria, una ricorrenza internazionale per ricordare le vittime dell'olocausto e l'importanza di combattere l'antisemitismo. Come ogni anno l'intera rete diplomatica, ambasciata e consolati d'Italia, si impegnano attivamente per sensibilizzare contro ogni forma di odio razziale e religioso. All'evento hanno partecipato Jennifer Zwilling, amministratrice delegata di Edlavitch Dc Jewish Community, la direttrice artistica del festival, Yael Luttwak, e il regista Giuseppe Piccioni. (Was)