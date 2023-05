Germania: Steinmeier, non mi aspettavo sviluppo democratico Russia con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha affermato che, in passato, non si aspettava uno sviluppo democratico della Russia con Vladimir Putin come capo dello Stato. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Steinmeier, ministro degli Esteri della Germania dal 2005 al 2009 e dal 2013 al 2017, ha aggiunto che credeva nell'integrazione della Russia in una “struttura di sicurezza europea”. (Geb)