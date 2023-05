Ue-India: prima riunione ministeriale del Consiglio commercio e tecnologia a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e l'India hanno tenuto oggi a Bruxelles la prima riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc). "Il Ttc è un forum fondamentale per approfondire il partenariato strategico in materia di commercio e tecnologia tra i due partner. Le sfide geostrategiche hanno rafforzato l'interesse comune dell'Ue e dell'India a garantire sicurezza, prosperità e sviluppo sostenibile sulla base di valori condivisi", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. Il Ttc mira a contribuire ad aumentare il commercio bilaterale Ue-India. Commercio che, come spiega il comunicato della Commissione Ue, "è ai massimi storici, con un valore di 120 miliardi di euro di merci scambiate nel 2022, oltre a 17 miliardi di euro di prodotti e servizi digitali". L'Ue e l'India hanno istituito il Ttc come piattaforma di coordinamento per affrontare le principali sfide in materia di commercio, tecnologia affidabile e sicurezza. La riunione ministeriale si è basata sul lavoro di tre gruppi di lavoro: tecnologie strategiche, governance digitale e connettività digitale; tecnologie energetiche verdi e pulite; commercio, investimenti e catene del valore resilienti. (segue) (Beb)