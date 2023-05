Ue-India: prima riunione ministeriale del Consiglio commercio e tecnologia a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue e l'India sono pilastri globali della democrazia e condividono molti valori e ambizioni strategiche", ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, in una conferenza stampa a margine dei lavori. "In particolare, entrambi vediamo un grande potenziale nelle nostre relazioni commerciali ed economiche. Possiamo fare molto di più e possiamo fare molto meglio. È in questo spirito che abbiamo creato il Ttc fra Ue e India", ha aggiunto. "Ue e India, lavorano già assieme con i negoziati per gli accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti commerciali e sulle indicazioni geografiche, ma questi accordi non coprono tutti gli aspetti delle nostre relazioni commerciali e di investimento, ed è qui che entra in gioco il Ttc. Ha il potenziale per integrare e rafforzare questi accordi. Ora dobbiamo dimostrare ambizione e volontà politica per ottenere risultati positivi senza indugi", ha concluso. Le riunioni ministeriali del Ttc si svolgeranno almeno una volta all'anno, con sede alternata tra l'Ue e l'India. Nel frattempo, i gruppi di lavoro si riuniranno regolarmente per realizzare le priorità politiche. La prossima riunione ministeriale è prevista per l'inizio del 2024 in India. (Beb)