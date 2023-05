Comuni: Savino (Mef) incontra presidente Corte Conti, esaminate situazioni di dissesto e pre-dissesto finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino, ha incontrato oggi il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino. Al centro della riunione, caratterizzata da un clima di cordialità e di collaborazione istituzionale – riferisce in una nota –, è stato l'attento esame delle situazioni in cui si trovano molti Comuni italiani, particolarmente quelli che stanno attualmente affrontando situazioni di dissesto e pre-dissesto finanziario, condividendo la necessità di proseguire in un percorso di stretta collaborazione tra il ministero dell'Economia e delle finanze e la Corte dei Conti, riconoscendo l'importanza di un dialogo costante e costruttivo per affrontare e risolvere queste problematiche. "Una gestione attenta e consapevole delle risorse, con l'obiettivo di garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità a lungo termine dei comuni, è fondamentale”, ha affermato Savino. “Come è importante – ha aggiunto – lavorare con i diversi livelli istituzionali, compresa la Corte dei Conti, per individuare soluzioni efficaci e sostenibili che possano aiutare i comuni in difficoltà, per garantire un futuro economicamente solido e sostenibile per tutti i cittadini italiani”. “Grazie ad un impegno congiunto e un'azione coordinata, sarà possibile superare queste sfide e garantire un futuro stabile e prospero per i comuni italiani", ha concluso. (Rin)