- È necessario “cercare sicurezza dalla Russia” dopo l'attacco che ha sferrato contro l'Ucraina, ma non verrà trovata con “questa Russia”, con Vladimir Putin come capo dello Stato. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Ministro degli Eseri della Germania dal 2005 al 2009 e dal 2013 al 2017, Steinmeier ha ribadito l'autocritica per le posizioni che in passato ha tenuto nei confronti della Russia. Al riguardo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha osservato: “Con la politica che è fatta da uomini, si agisce sulla base di aspettative e valutazioni che, più tardi, possono rivelarsi errate”. Il capo dello Stato tedesco ha continuato: “Sulla base di ciò, un anno fa, ho affermato che non mi aspettavo da parte del presidente russo Putin, nella sua mania imperiale, un attacco contro un Paese sovrano vicino”. Al riguardo, Steinmeier ha sottolineato che il titolare del Cremlino aveva descritto l'Ucraina come “una nazione sorella” della Russia. (segue) (Geb)